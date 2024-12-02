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В Свердловской области COVID-19 за неделю заболели почти 1,5 тысячи человек

С 18 по 24 ноября в Свердловской области зарегистрировано почти 1,5 тыс. случаев заболевания COVID-19. Это на 30% выше, чем неделей ранее, следует из данных портала правительства «Объясняем.рф».

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По сравнению с периодом с 11 по 18 ноября, количество умерших от коронавируса уменьшилось с шести до четырех человек, число госпитализированных увеличилось с 64 до 80, выздоровевших — с 826 до 1,2 тыс.

По данным регионального Роспотребнадзора, за неделю с 18 по 24 ноября в регионе зарегистрировали 32,6 тыс. случаев заболевания ОРВИ. Из числа заболевших 56,6% составляют дети.

Виталий Красиков

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