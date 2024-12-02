Ростовские власти отменили конкурс на расширение городского кладбища

Управление капитального строительства администрации Ростова-на-Дону отменило конкурс на определение поставщика для строительства второй очереди городского кладбища на территории Мясниковского района Ростовской области. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно размещенной информации, заказчик принял решение об отмене закупки 28 ноября 2024 года. Причины прекращения поиска подрядчика не указаны.

Проект второй очереди кладбища в Мясниковском районе был одобрен госэкспертизой в ноябре прошлого года. Участок площадью 40 га рассчитан на 80 тыс. захоронений. К реализации проекта планировалось приступить в апреле 2025 года. Максимальная стоимость контракта составляла 1,5 млрд руб.

Анастасия Казуков