Екатеринбурженка отсудила у продавца конструктора «Lego Porsche» 80 тыс. рублей

Жительница Екатеринбурга выиграла суд у продавца конструктора «Lego Porsche». Он должен выплатить ей 80 тыс. руб из-за недостатка деталей в наборе, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Женщина купила конструктор на Avito за 65 тыс. руб и оплатила его доставку в размере 2 тыс. руб, но после получения не обнаружила более тысячи деталей. Она связалась с продавцом по телефону и через личный кабинет, чтобы вернуть деньги, но получила отказ.

Тогда женщина обратилась в Кировский районный суд Екатеринбурга, где попросила расторгнуть договор купли-продажи, взыскать стоимость товара, проценты за неисполнение требований и компенсацию морального вреда. Ее требования не удовлетворили и она подала апелляционную жалобу в Свердловский областной суд.

Суд признал сделку недействительной и обязал продавца выплатить женщине полную стоимость конструктора — 65 тыс. руб, а также штраф в 15 тыс. руб. Она должна вернуть продавцу товар за его счет.

Напомним, ранее в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) арбитражный суд обязал МУП «Школьное питание» в Нефтеюганске вернуть автомобиль Mercedes Benz ООО «Восток Моторс Юг». Руководитель предприятия Ян Коваль был отстранен от должности по требованию прокуратуры из-за использования автомобиля компании в личных целях.

Ксения Тарских