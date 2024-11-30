ХК «Автомобилист» проиграл челябинскому «Трактору» в уральском дерби

Хоккейный клуб «Автомобилист» проиграл челябинскому «Трактору» в 30 матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Уральское дерби проходило в Екатеринбурге и закончилась со счетом 3:5 (0:1;1:2;2:2). В двух предыдущих встречах «Автомобилист» обыграл «Трактор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Автомобилист» Фото: ХК «Автомобилист»

У «Автомобилиста» шайбы забросили: Брукс Мэйсек, Сергей Зборовский, Алексей Бывальцев. У «Трактора» отличились: Виталий Кравцов, Илья Карпухин, Максим Шабанов, Дилан Сикьюра, Андрей Светлаков.

После 30 игр у «Автомобилиста» 41 очко, он опустился на третье место Восточной конференции КХЛ. У «Трактора» после 32 матчей 46 очков, команда осталась на первой строчке Восточной конференции.

В предыдущем матче «Автомобилист» обыграл омский «Авангард». Игра проходила в Екатеринбурге и закончилась со счетом 4:2 (0:1;2:0;2:1).

Следующий матч «Автомобилист» снова проведет дома: 2 декабря сыграет с московским «Спартаком» в Екатеринбурге.

Виталий Красиков