В Челябинске будут судить директора «Уралдорстроя» за дачу взяток асфальтом

Следственные органы Челябинской области завершили расследование уголовного дела в отношении задержанного сотрудниками УФСБ России по региону директора ООО «Уралдорстрой» Нвера Колозяна, обвиняемого в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Вторым фигурантом дела является главный специалист отдела технического надзора ОГКУ «Челябинскавтодор» Ильдар Галямов, обвиняемый в получении взятки и легализации добытых преступным путем денег (ч. 6 ст. 290, ч. 2 ст. 174.1 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

По версии следствия, в 2021-2023 годах сотрудник «Челябинскавтодор» получил взятку от директора коммерческой организации в виде асфальта, услуг имущественного характера и денег в сумме более 8 млн руб. За это работник госучреждения предупреждал дорожного подрядчика о возможных проверках «с целью сокрытия нарушений условий государственных контрактов», а также принимал работы ненадлежащего качества, считает СК. Полученные в качестве взятки деньги сотрудник «Челябинскавтодора» легализовал при помощи покупки автомобиля по договору лизинга.

Оперативным сопровождение уголовного дела занимаются выявившие преступление сотрудники УФСБ России по Челябинской области. В ходе следствия было арестовано имущество обвиняемых в размере более 56 млн руб. Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в начале ноября Советский районный суд Челябинска вынес приговор сыну Нвера Колозяна, директору по общим вопросам ООО «Уралдорстрой» Гарнику Колозяну. Он признал вину и был осужден на полтора года колонии общего режима за дачу взятки начальнику отдела Южно-Уральского центра дорожных испытаний и исследований (ЮУЦДИИ) Сергею Васильчишину. Сейчас суд рассматривает дело господина Васильчишина о получении взятки, а также заместителя директора «Уралдорстроя» Никиты Иноземцева, обвиняемого в посредничестве при передаче взятки.