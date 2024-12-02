В Сириусе выявили 211 нарушений ПДД за неделю

В течение последней недели сотрудники Госавтоинспекции Сириуса выявили 211 случаев нарушения ПДД. Об этом сообщает пресс-служба ведомства федеральной территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ходе мероприятий правоохранительные органы вынесли 71 постановление за парковку под запрещающим знаком, а также 11 на остановках общественного транспорта. Сотрудники ГАИ также выявили 12 случаев создания помех другим участникам движения и 16 нарушений, связанных с парковкой дальше первого ряда. Кроме того, 23 автомобиля эвакуировали за нарушение правил парковки на пешеходных переходах, так как их владельцы отсутствовали рядом.

В рамках рейдов составили семь протоколов за несоблюдение требований дорожной разметки при осуществлении маневров, таких как левый поворот и разворот. У 11 водителей не оказалось документов, необходимых для управления транспортным средством, а восемь человек управляли автомобилями без прав. Два водителя оштрафовали за передачу управления своему автомобилю лицам, не имеющим права на это.

Два водителя находились в состоянии алкогольного опьянения, а один отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Правоохранительные органы выявили два случая выезда на полосу встречного движения в запрещенных местах и два случая нарушения одностороннего движения. Также 11 водителей управляли транспортными средствами без обязательного полиса ОСАГО.

За указанный период зарегистрировали 29 ДТП, все из которых обошлись без пострадавших.

«Ъ-Сочи» писал, что вблизи аэропорта курорта произошла авария. После столкновения двух автомобилей несколько человек пострадали, а одну из иномарок разорвало на две части.

Мария Удовик