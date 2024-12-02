Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Сириусе выявили 211 нарушений ПДД за неделю

В течение последней недели сотрудники Госавтоинспекции Сириуса выявили 211 случаев нарушения ПДД. Об этом сообщает пресс-служба ведомства федеральной территории.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ходе мероприятий правоохранительные органы вынесли 71 постановление за парковку под запрещающим знаком, а также 11 на остановках общественного транспорта. Сотрудники ГАИ также выявили 12 случаев создания помех другим участникам движения и 16 нарушений, связанных с парковкой дальше первого ряда. Кроме того, 23 автомобиля эвакуировали за нарушение правил парковки на пешеходных переходах, так как их владельцы отсутствовали рядом.

В рамках рейдов составили семь протоколов за несоблюдение требований дорожной разметки при осуществлении маневров, таких как левый поворот и разворот. У 11 водителей не оказалось документов, необходимых для управления транспортным средством, а восемь человек управляли автомобилями без прав. Два водителя оштрафовали за передачу управления своему автомобилю лицам, не имеющим права на это.

Два водителя находились в состоянии алкогольного опьянения, а один отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Правоохранительные органы выявили два случая выезда на полосу встречного движения в запрещенных местах и два случая нарушения одностороннего движения. Также 11 водителей управляли транспортными средствами без обязательного полиса ОСАГО.

За указанный период зарегистрировали 29 ДТП, все из которых обошлись без пострадавших.

«Ъ-Сочи» писал, что вблизи аэропорта курорта произошла авария. После столкновения двух автомобилей несколько человек пострадали, а одну из иномарок разорвало на две части.

Мария Удовик

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...