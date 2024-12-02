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Свердловское МЧС выпустило штормовое предупреждение из-за ветра до 25 м/с

Сотрудники МЧС Свердловской области выпустили штормовое предупреждение на 2 и 3 декабря. По данным ведомства, в понедельник и вторник местами в регионе ожидаются порывы ветра до 25 м/с.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В ведомстве рекомендовали не приближаться к рекламным щитам и неустойчивым конструкциям, не прятаться от ветра у стен зданий. «Не рекомендуется парковать автомобили рядом с деревьями и другими конструкциями, которые могут быть ненадежно закреплены. Закройте окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия в доме»,— добавили в МЧС.

Напомним, в начале недели температура воздуха в Свердловской области прогнозируется до +5°.« 3-4 декабря юго-западный ветер принесет кратковременную оттепель»,— рассказали в Уральском Гидрометцентре.

Виталий Красиков

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