Свердловское МЧС выпустило штормовое предупреждение из-за ветра до 25 м/с
Сотрудники МЧС Свердловской области выпустили штормовое предупреждение на 2 и 3 декабря. По данным ведомства, в понедельник и вторник местами в регионе ожидаются порывы ветра до 25 м/с.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
В ведомстве рекомендовали не приближаться к рекламным щитам и неустойчивым конструкциям, не прятаться от ветра у стен зданий. «Не рекомендуется парковать автомобили рядом с деревьями и другими конструкциями, которые могут быть ненадежно закреплены. Закройте окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия в доме»,— добавили в МЧС.
Напомним, в начале недели температура воздуха в Свердловской области прогнозируется до +5°.« 3-4 декабря юго-западный ветер принесет кратковременную оттепель»,— рассказали в Уральском Гидрометцентре.