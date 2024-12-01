В Свердловской области температура поднимется до +5° в начале недели

По данным синоптиков в начале следующей недели температура воздуха в Свердловской области прогнозируется до +5°. «В ближайшие дни погода существенно не изменится. 3-4 декабря юго-западный ветер принесет кратковременную оттепель»,— сообщили в Уральском Гидрометцентре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В Свердловской области в понедельник, 2 декабря ожидается облачность с прояснениями, местами небольшой снег и гололед. Температура ночью составит -12°..-2°, днем — -2°...+3°. Ожидается юго-западный, западный ветер 5-10 м/c, днем местами порывы до 15 м/с.

Во вторник, 3 декабря будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег и гололед. Температура ночью — -3°...+2°, днем — 0°...+5°. Ветер будет западный 5-10 м/с, местами порывы 15-17 м/с.

В среду, 4 декабря ожидается облачность с прояснениями, местами небольшой снег и гололедица на дорогах. Температура ночью составит -4°...+1°, днем — -2°...+3°. Ветер будет западный 4-9 м/c, местами порывы до 14 м/с.

В Екатеринбурге в понедельник, 2 декабря прогнозируют облачноcть с прояснениями, небольшой снег и гололедицу на дорогах. Температура ночью составит -4°...-2°, днем — около 0. Ветер будет юго-западный, западный 5-10 м/с.

Во вторник, 3 декабря будет облачно с прояснениями и небольшой снег. Температура ночью — -3°...-1°, днем — +1°...+3°. Ветер будет западный 5-10 м/с, порывы — до 14 м/с.

В среду, 4 декабря будет облачно с прояснениями и небольшой снег. Ночью температура может составить -2°...+0°, днем — 0°...+2°. Ветер будет западный 4-9 м/c.

Василий Алексеев