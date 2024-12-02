Конкурс на должность главы Когалыма пройдет 25 декабря

Конкурс на должность главы Когалыма (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) назначен на 25 декабря. Об этом в своем Telegram-канале написала председатель местной думы Алла Говорищева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал спикера думы Когалыма Аллы Говорищевой Фото: Telegram-канал спикера думы Когалыма Аллы Говорищевой

Глава города Николай Пальчиков сложил полномочия 29 ноября, в связи с чем начата процедура избрания нового главы. На очередном заседании думы сегодня, 2 декабря, депутаты приняли решение об отставке господина Пальчикова, определили состав конкурсной комиссии и обозначили сроки подачи документов на вакантное место главы с 4 по 18 декабря.

Напомним, Николай Пальчиков ушел с должности мэра Когалыма после 11 лет работы. Решение связано со сменой места жительства.

Анна Капустина