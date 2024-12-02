Отельеры опасаются уменьшения турпотока из-за введения турналога в Екатеринбурге

Семь собственников отелей обратились к депутату законодательного собрания Свердловской области Станиславу Блохину после введения туристического налога, рассказал он на пресс-конференции ТАСС. По его словам, они негативно восприняли решение о введении налога и просят помощи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Обычно туристический налог вводится, когда города перегружены изобилием туристов. У нас собственники отелей это не чувствуют, и, конечно, это может привести к тому, что будет негативный фон и даже с точки зрения психологии многие туристы могут поехать в другой город, где нет налога»,— пояснил господин Блохин.

Вице-президент Российского союза туриндустрии, директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко отметил, что туристический налог — это инструмент, которым нужно пользоваться аккуратно. «С учетом того, что принято такое решение, нужно просто отслеживать, как будет дальше развиваться ситуация»,— сказал он, отметив, что в случае негативных последствий решение можно будет отменить.

Глава Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев сказал, что в УАТ входит более 50 сертифицированных городских средств размещения, общая позиция которых заключается в том, что введение туристического налога в 2025 году — преждевременная мера. «Нам нужно наладить взаимодействие, чтобы этот процесс прошел максимально безболезненно, если он уже неминуемо будет запущен в 2025 году»,— добавил он, отметив важность того, на какие цели будут направлены деньги, полученные от налога.

Напомним, 26 ноября дума Екатеринбурга одобрила введение туристического налога на территории города. В первый год он будет составлять 1% от стоимости проживания, но не менее 100 руб. в день, а затем будет расти на один процентный пункт каждый год, пока не достигнет 5%.

Подробнее о введении туристического налога в Екатеринбурге — в материале «Ъ-Урал» «Для кого-то это неудобство, а для кого-то — вопрос выживания».

Анна Капустина