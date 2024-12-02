В аэропорту Сочи пока не планируют собирать биометрию иностранцев

Введение системы сбора биометрических данных иностранных граждан, которое начнется в столичных аэропортах с декабря 2024 года, не коснется Сочи. В ближайшие полтора года аэропорт курорта не будет внедрять такую технологию, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе воздушной гавани города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

С 1 декабря 2024 года в московских аэропортах стартует эксперимент по сбору биометрических данных иностранных граждан. В рамках этого проекта будут использовать технологию дактилоскопии и цифровой фотографии. Нововведение направлено на усиление контроля при пересечении границы.

Однако участие в этом эксперименте ограничено несколькими воздушными гаванями, Сочи в их число не входит. По постановлению правительства, в ближайшие полтора года биометрические данные будут собираться только в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковском. Этот проект продлится до июня 2026 года.

«Ъ-Сочи» писал, что в сочинской воздушной гавани встретили 85-миллионного пассажира за 10 лет. Осенью и зимой аэропорт курорт планирует принять 3,5 млн человек.

Мария Удовик