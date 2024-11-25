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В аэропорту Сочи встретили 85-миллионного пассажира

В сочинском аэропорту встретили 85-миллионного пассажира за 10 лет. В пресс-службе воздушной гавани напомнили, что аэровокзальный комплекс курорта стал первым запущенным объектом в рамках подготовки к Олимпиаде 2014 года.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Символично, что 85-миллионным пассажиром стал альпинист, работа которого — покорять вершины и помогать это делать другим. Считаем это добрым знаком!» — отметили в пресс-службе.

Аэропорт Сочи в течение осени и зимы планирует принять 3,5 млн человек. Полеты будут осуществлять по 74 направлениям — 51 внутренним и 23 международным.

«Ъ-Сочи» ранее сообщал, что на ремонт аэропорта курорта планируют потратить 10 млрд руб. Заказчиком выступает ФКУ «Ространсмодернизация», все работы будут выполнены с 2025 по 2027 год. Реконструкция финансируется из федерального бюджета.

Вячеслав Рыжков

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