Прокуратура Копейска проверит данные о крошащихся стенах в аварийном доме

Прокуратура Копейска проводит проверку по публикациям СМИ об аварийном доме, где крошатся стены и разрушаются кирпичи. Начальник местного ведомства Сергей Чеурин выехал на место, сообщает прокуратура Челябинской области.

О возможных нарушениях прав жителей сообщил челябинский Народный фронт. По данным активистов, дом 1931 года постройки стал разрушаться около 15 лет назад. Однажды санузел в одной из квартир на втором этаже упал на первый этаж. Никто не пострадал. На данный момент в доме постоянно выпадают кирпичи, а деревянные перекрытия крошатся. Остатками стен жителям приходится отапливать квартиры, так как теплоснабжение дома отсутствует.

Как отмечают в Народном фронте, в 2023 году администрация уведомила копейчан, что срок получения нового жилья переносится на 2027 год. Это произошло за три месяца до предполагаемого расселения аварийного дома. Представители общественного движения обратились с жалобами в региональную прокуратуру и следственный комитет, а также к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру.

Прокурор Копейска Сергей Чеурин вместе с сотрудниками администрации города провел встречу с жильцами и осмотрел дом. После проверки надзорного ведомства будет дана оценка действиям должностных лиц мэрии и приняты меры прокурорского реагирования.

Виталина Ярховска