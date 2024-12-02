«Локомотив» обыграл «Адмирал» со счетом 3:0

Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» 2 декабря встречался с «Адмиралом» во Владивостоке. Матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ завершился счетом 0:3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Счет открыли ярославцы во втором периоде: с передачи Даниила Бута забил Денис Алексеев. В третьем периоде уже сам Бут отправил шайбу в ворота «Адмирала». На последних минутах хозяева сняли вратаря, и нападающий «Локомотива» Александр Радулов забил в пустые ворота. Счет — 3:0 в пользу железнодорожников.

«Серьезно готовились. Серьезный соперник. Хорошую игру провели. Думаю, что заслуженно победили»,— коротко прокомментировал матч главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин.

4 декабря «Локомотив» сыграет с «Амуром» в Хабаровске.

Алла Чижова