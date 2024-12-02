На освещение работы органов власти из бюджета Башкирии потратят 12 млн рублей

Агентство по печати и СМИ Башкирии заключило договор с ГТРК «Башкортостан» (филиал ВГТРК) о создании и размещении телепередач о деятельности органов государственной власти. Телепередачи будут транслироваться в виде региональных вставок в эфиры общероссийских общедоступных телеканалов. На эти цели из бюджета Башкирии выделят 12 млн руб., услуги будут оказываться до 26 декабря этого года, говорится в контракте, опубликованном на сайте госзакупок.

Передачи должны привлекать внимание общественности к наиболее актуальным вопросам общественной, экономической, социальной и политической жизни республики, поддерживать имидж региона и его правительства. Кроме того, ГТРК «Башкортостан» должен делать обзоры главных событий и репортажи с комментариями представителей власти.

В частности, должны освещаться такие темы, как формирование современной городской среды, развитие транспортной среды, СВО, обеспечение общественной безопасности и другие вопросы.

Идэль Гумеров