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В рыбинской колонии потушили пожар

В Рыбинске ликвидирован пожар на территории исправительной колонии №2. Об этом сообщили в областном УФСИН.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 2 декабря в 9:16 поступило сообщение о возгорании кровли общежития для осужденных. Из здания было эвакуировано более 100 человек. Тушили огонь на площади 1,2 тыс. кв.м. сотрудники уголовно-исполнительной системы региона и МЧС.

«Причины пожара и нанесенный ущерб устанавливаются. По факту возникновения возгорания на территории исправительной колонии №2 в УФСИН России по Ярославской области назначена служебная проверка»,— сообщили в ведомстве.

Напомним, что в пожаре никто не пострадал. Прокуратура Ярославской области также организовала проверку.

Алла Чижова

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