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На загоревшемся общежитии осужденных в Рыбинске идет проливка кровли

В Рыбинске на территории исправительной колонии №2 загорелась кровля общежития для осужденных, пожар локализован, идет проливка кровли. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в областном УФСИН.

В ведомстве уточнили, что информация о возгорании поступила 2 декабря в 9:16. На место выехал пожарный автомобиль ведомственной пожарной части. Осужденных эвакуировали. Огонь ликвидировали совместно с сотрудниками ГУ МЧС на площади 1,2 тыс. кв.м. На месте работают 14 единиц техники и 54 человека.

«Пострадавших среди личного состава и осужденных нет. Обстановка в учреждении контролируемая»,— сообщили в УФСИН.

Прокуратура области начала проверку по факту пожара, в ходе которой даст оценку обеспечения пожарной безопасности на территории режимного объекта. Прокурор Климент Юрздицкий поставил ситуацию на личный контроль.

Алла Чижова

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