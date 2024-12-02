Ялтинца осудили за передачу информации ВСУ в Сочи

В Краснодаре вынесли приговор по делу о государственной измене. Фигурантом стал житель Ялты, передавший ВСУ сведения о авиационном комплексе радиолокационного дозора в Сочи, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Суд установил, что в январе 2024 года ялтинец, находясь в непосредственной близости от международного аэропорта Сочи, наблюдал вылет авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения. Обвиняемый решил передать украинским военным информацию о месте и времени вылета комплекса с целью его огневого поражения. В пресс-службе отметили, что фигурант является противником проведения СВО.

Слушания по делу проходили в закрытом режиме. Приезжего осудили по ст. 275 УК РФ (госизмена). Его приговорили к 14 годам лишения свободы и одному году ограничения свободы. Отбывать срок заключения приезжий будет в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

«Ъ-Сочи» писал, что в Туапсе местного жителя подозревают в дискредитации ВС РФ. По данным следствия, в мае 2022 года фигурант публиковал в соцсетях ложную информацию о действиях российских военных во время СВО.

Вячеслав Рыжков