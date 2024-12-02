Жителя Туапсе подозревают в дискредитации ВС РФ

В Туапсе возбуждено уголовное дело против местного жителя по подозрению в распространении ложной информации о Вооруженных силах России. Следственное управление СКР по Краснодарскому краю начало расследование на основании материалов, предоставленных Пограничным управлением ФСБ России в Новороссийске, сообщает пресс-служба кубанского следкома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ведомстве рассказали, что 30-летний подозреваемый обвиняется в распространении заведомо ложной информации об армии РФ (ч. 1 ст. 207.3 УК РФ). По данным следствия, в мае 2022 года фигурант размещал в социальных сетях видеоматериалы и ложную информацию о действиях российских военных во время специальной операции.

Подозреваемый признался в совершении преступления на допросе. Расследование продолжается с целью сбора доказательств.

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Вячеслав Рыжков