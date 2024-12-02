Более 35 приезжих доставили в отдел полиции в Сочи

В Адлерском районе Сочи 37 иностранных граждан доставили в отдел полиции. Рейдовое мероприятие провели сотрудники полиции в селе Молдовка, сообщает пресс-служба УВД курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УВД Сочи Фото: пресс-служба УВД Сочи

В ходе операции в отдел полиции для дальнейшего расследования доставили 37 иностранных граждан. Правоохранительные органы сделали фотографии задержанных, взяли отпечатки пальцев и внесли данные в базу МВД России.

После проверок выяснилось, что двое приезжих нарушили режим пребывания на территории страны. В отношении них составили протоколы, которые предусматривают выдворение за пределы России.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте задержали местного жителя за фиктивную постановку на учет 14 иностранцев. Фактически приезжие у сочинца не проживали. Подозреваемому грозит до трех лет тюрьмы.

Мария Удовик