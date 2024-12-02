Ямал занял второе место среди регионов, где быстрее получится накопить миллион

Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) занял второе место в рейтинге регионов по тому, насколько быстро может накопить 1 млн руб. житель региона с медианной зарплатой, следует из аналитики «РИА Новости». Для этого потребуется 4,6 года, а доля работников, которым не удастся сделать это за 10 лет, составляет 0,7%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В Тюменской области срок, за который житель с медианной зарплатой может накопить 1 млн руб., составляет 7,3 года, область заняла 24 место в рейтинге. Доля работников, которые не смогут накопить 1 млн руб. за 10 лет, составляет 9,3%. Ханты-Мансийский автономный округ оказался на восьмом месте, там работник с медианной зарплатой сможет накопить миллион за 5,5 года, а за 10 лет это не удастся сделать 1% работников.

Составители рейтинга предполагали, что житель будет откладывать на пополняемый вклад 10% своей зарплаты, при этом вклад будет капитализироваться каждый месяц. Напомним, в Свердловской области в среднем понадобится 7,5 года, чтобы накопить 1 млн руб., регион занял 28 место в рейтинге.

Анна Капустина