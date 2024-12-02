В Свердловской области миллион в среднем можно накопить за 7,5 года
Жителю Свердловской области с медианной зарплатой в среднем понадобится 7,5 года, чтобы накопить 1 млн руб., следует из данных «РИА Новости». Предполагалось, что на сбережение выделяется 10% от зарплаты ежемесячно, накопления весь срок не тратятся и размещены на вкладе, а проценты капитализируются каждый месяц.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Свердловская область оказалась на 28 месте по этому параметру. Доля работников, которые могут накопить 1 млн руб. за 10 лет стажа составляет 12,4%. Для сравнения, первое место в рейтинге занял Чукотский автономный округ — там накопить 1 млн руб. можно за 4 года и 1 месяц. На последнем месте республика Ингушетия — среднему жителю региона придется копить больше 10 лет.
Ранее Свердловская область заняла 28 место по величине зарплаты. Типовой диапазон зарплат в области составил 35-74 тыс. руб.