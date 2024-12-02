В аварии с «КамАЗом» на трассе в Югре погибли два человека

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на трассе Ханты-Мансийск – Горноправдинск произошло ДТП, в результате которого погибло два человека. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспеции региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Югры Фото: Госавтоинспекция Югры

Авария произошла 1 декабря около 16:00 на 69-м км трассы. Установлено, что 52-летний водитель автомобиля Lada допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с «КамАЗом», за рулем которого сидел 45-летний водитель. В результате водитель и 20-летняя пассажирка Lada погибли, а 29-летний пассажир автомобиля получил травмы.

Ранее в Тюмени в результате ДТП пострадал 17-летний пешеход. Предварительно установлено, что он перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора и был сбит автомобилем Mercedes.

Анна Капустина