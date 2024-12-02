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В Тюмени в результате ДТП пострадал 17-летний пешеход

В результате ДТП, которое произошло в Тюмени 1 декабря на ул. Республики, 46, пострадал подросток в возрасте 17 лет, сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.

Фото: ГИБДД Тюменской области

Фото: ГИБДД Тюменской области

Согласно предварительной информации, он перебегал через пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора, в этот момент он был сбит автомобилем Mercedes, за рулем которого был 27-летний водитель — по его словам, пешеход резко выбежал на переход, поэтому он не успел среагировать и остановиться. Подросток в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, в воскресенье водитель Hyundai Grand Starex не уступил преимущество в движении грузовику Mercedes на трассе Тюмень — Омск, в результате чего в аварии пострадали пять человек.

Ирина Пичурина

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