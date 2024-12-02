Размер субсидии на рейсы из Перми в Минск составит 64 млн рублей

Краевой минтранс объявил о проведении отбора авиаперевозчиков на предоставление субсидии из бюджета Пермского края на осуществление полетов из Перми в Минск в 2025 году. Информация об этом размещена на сайте минтранса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: аэ Фото: аэ

Всего планируется осуществить 60 парных рейсов. Размер годовой субсидии составит 64,4 млн руб. (не более 1 млн руб. на один парный рейс).

Заявки от перевозчиков принимаются до 10 декабря, итоги отбора опубликуют не позднее 17 декабря 2024 года.

Полеты в Минск из пермского аэропорта Большое Савино выполняются авиакомпанией «Икар» один раз в неделю. На текущий год для субсидирования этого направления из краевого бюджета было выделено 67,4 млн руб.