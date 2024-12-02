Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 14:12

Размер субсидии на рейсы из Перми в Минск составит 64 млн рублей

Краевой минтранс объявил о проведении отбора авиаперевозчиков на предоставление субсидии из бюджета Пермского края на осуществление полетов из Перми в Минск в 2025 году. Информация об этом размещена на сайте минтранса.

Фото: аэ

Фото: аэ

Всего планируется осуществить 60 парных рейсов. Размер годовой субсидии составит 64,4 млн руб. (не более 1 млн руб. на один парный рейс).

Заявки от перевозчиков принимаются до 10 декабря, итоги отбора опубликуют не позднее 17 декабря 2024 года.

Полеты в Минск из пермского аэропорта Большое Савино выполняются авиакомпанией «Икар» один раз в неделю. На текущий год для субсидирования этого направления из краевого бюджета было выделено 67,4 млн руб.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...