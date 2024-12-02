Туапсе вошел в топ экономных направлений для отдыха в декабре

Туапсе занял третье место в рейтинге экономных направлений для отдыха в декабре. В среднем туристы остаются на курорте на три ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 2,5 тыс. руб., по данным сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Туапсе Фото: пресс-служба администрации Туапсе

Первое место забрала Евпатория. Средняя стоимость ночи на курорте составляет 2,3 тыс. руб. В среднем путешественники остаются в городе на шесть дней.

Второе место досталось Ейску. Средняя продолжительность поездки — пять ночей. Средняя стоимость ночи составляет 2,3 тыс.

«Ъ-Сочи» писал, что Сочи занял третье место в рейтинге популярных направлений для отдыха в декабре 2024 года. Средняя стоимость ночи размещения составляет 4,6 тыс. руб.

Мария Удовик