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Фильм «Приключения Паддингтона-3» возглавил кинопрокат в России

Комедийный фильм «Приключения Паддингтона-3» за первые после премьеры выходные стал лидером кинопроката в России. С 28 ноября по 1 декабря он получил 253,9 млн руб., следует из данных портала kinobusiness.com.

Фото: Columbia Pictures

Фото: Columbia Pictures

Третья часть фильма режиссера Дагала Уилсона рассказывает о приключениях медвежонка Паддингтона в Перу. В мировом прокате «Приключения Паддингтона-3» вышли 8 ноября, в России — 28 ноября.

Вторую строчку лидеров проката по итогам выходных заняла российская комедия Авета Оганесяна «Один день в Стамбуле», которая собрала 86,5 млн руб. На третьем месте — историческая драма Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева «Любовь Советского Союза». Она получила 50 млн руб.

О киноиндустрии в России — в материале «Ъ» «Сколько лент, сколько зим».

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