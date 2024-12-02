С апреля 2025 года стоимость проезда в общественном транспорте Перми составит 40 рублей

Стоимость проезда в общественном транспорте Перми вырастет с 15 апреля. Это следует из постановления главы города Эдуарда Соснина, подписанного 27 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Установить с 15 апреля 2025 года тариф на перевозку пассажира автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми в размере 40 руб.; тариф на перевозку багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми в размере 40 руб.»,— указано в документе. В 2026 году стоимость проезда вырастет до 43 руб., в 2027-м — до 46 руб., следует из постановления.

В сентябре «Ъ-Прикамье» сообщал, что городские власти планируют повышение тарифов перевозок на общественном транспорте. По информации городского департамента транспорта, решение связано с удорожанием топлива и комплектующих, а также с необходимостью индексирования заработной платы водителей. При этом сохранится возможность экономии при использовании проездных в размере 30–50% от разовой поездки.