В Свердловской области за сутки произошло 23 пожара

На территории Свердловской области в воскресенье потушили 23 пожара, из них 10 пожаров произошли в жилом секторе, сообщили в региональном МЧС. Пожарные спасли семь человек, включая двух детей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Так, в поселке Рудничный в районе ул.Чкалова на площади 20 кв. м горело кладовое помещение в подвале многоквартирного дома. Пожар был ликвидирован в течение 40 минут при участии девяти спасателей и четырех единиц спецтехники, по лестницам были выведены семь жильцов, включая двух детей.

В деревне Казанка из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприбора на площади 50 кв. м сгорели надворные постройки. Девять пожарных и две единицы спецтехники потушили возгорание за 24 минуты.

На ул. Лермонтова в Красноуральске пожар произошел в частном доме на площади 85 кв. м, сгорели надворные постройки. За 55 минут возгорание ликвидировали 10 сотрудников МЧС на трех единицах спецтехники.

Возгорание площадью 120 кв. м произошло в поселке Кедровка — сгорели садовый дом и баня. Пожар был потушен за 93 минуты, к ликвидации происшествия привлекались три единицы техники и 15 человек.

В Екатеринбурге на ул. Евгения Савкова на площади 18 кв. м сгорел строительный вагончик из-за короткого замыкания электропроводки. Возгорание за 15 минут потушили семеро пожарных на двух единицах техники.

Напомним, в ночь на 2 декабря в Екатеринбурге спасатели полностью ликвидировали пожар, произошедший днем воскресенья в цехе по производству полистирола в микрорайоне Кольцово. Прокуратура Октябрьского района города взяла на контроль проведение доследственной проверки в связи с пожаром.

Ирина Пичурина