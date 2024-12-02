ООО «СВГК» судится с правительством Самарской области из-за программы газификации

ООО «Средневолжская газовая компания» направило в региональный арбитраж иск к правительству Самарской области. Компания попросила признать недействительным распоряжение властей о внесении поправок в программу газификации за июль 2024 года. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Иск был принят к рассмотрению, но арбитраж пришел к выводу, что дело относится к компетенции Самарского областного суда. В связи с этим материалы были переданы на рассмотрение в соответствующую инстанцию.

В октябре текущего года стало известно о том, что власти Самарской области направили в региональное СУ СК РФ обращение с просьбой проверить работу ООО «СВГК» в части реализации федеральной программы газификации. В документе речь идет об использовании компанией средств специальной надбавки на цели, не предусмотренные программой. Их сумма составляет около одного млрд руб.

Георгий Портнов