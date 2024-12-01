В Чистопольском округе завершились выборы депутата Госсовета Татарстана

В Чистопольском одномандатном избирательном округе № 34 в 20:00 закрылись все избирательные участки. Об этом сообщили в ЦИК Татарстана.

Во время голосования работали 59 избирательных участков, из которых 25 находились в Чистополе и 34 — в Чистопольском районе. Общественный контроль за голосованием осуществляли наблюдатели от кандидатов, политических партий и Общественной палаты Татарстана. На избирательных участках присутствовали представители аккредитованных СМИ.

В ЦИК Татарстана работал телефон горячей линии.

«Жалоб от избирателей в Центральную избирательную комиссию, в окружную избирательную комиссию города Чистополь не поступало», — говорится в сообщении ЦИК республики.

После закрытия участков для голосования члены избирательных комиссий приступили к подсчету голосов.

Ранее стало известно, что на выборах в Чистопольском округе зарегистрировали 3 кандидатов.

Диана Соловьёва