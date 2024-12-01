В Чистопольском округе открыли избирательные участки

В Чистопольском избирательном округе №34 в 07:00 открыли избирательные участки. Об этом сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии Татарстана.

На выборах в Чистополе зарегистрированы 3 кандидата (два от политических партий, один самовыдвиженец).

Для участия в голосовании задействованы 2 территориальные и 59 участковых избирательных комиссий. Более 56 тыс. человек могут проголосовать на выборах. Это около 2% от общего количества избирателей Татарстана.

В сентябре голосование в Чистопольском округе не состоялось из-за того, что с гонки снялись все кандидаты, кроме 29-летнего бизнесмена Альберта Хуснуллина, сына зампреда правительства РФ Марата Хуснуллина. Выборы перенесли на 1 декабря. Альберт Хуснуллин повторно не стал выдвигать свою кандидатуру на голосование.

В октябре кандидатуры на выборы в округе выдвинули 4 кандидата. Среди них были депутаты от КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России— Патриоты — За правду» и самовыдвиженец.

Диана Соловьёва