Каратист из Казани стал победителем Первенства России

Спортсмен из Казани Айзат Галлямов стал победителем Первенства России по каратэ. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Татарстана.

По итогам соревнований в Уфе каратисты казанской спортивной школы получили 1 золотую, 3 серебряных и 2 бронзовых медали. Вторые места заняли спортсмены Камилла Бикмуллина, Эмилия Вильданова и Егор Чеканов. Бронзовые медали получили Дамир Уткин и Камилла Зайнуллина.

Всего в соревнованиях участвовали более 1,6 тыс. спортсменов из 66 регионов России.

Ранее стало известно, что самбистка из Татарстана Ксения Задворнова стала победительницей Кубка России среди женщин в весовой категории 72 кг.

Диана Соловьёва