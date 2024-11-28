Татарстанская спортсменка Ксения Задворнова стала победительницей Кубка России по самбо среди женщин в весовой категории 72 кг. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спортсменка из Татарстана стала победительницей Кубка России по самбо

Фото: пресс-служба Минспорта Татарстана Спортсменка из Татарстана стала победительницей Кубка России по самбо

Фото: пресс-служба Минспорта Татарстана

Еще один самбист из Татарстана Даниил Ширковский занял третье место в весовой категории 79 кг среди мужчин. В 2022 году спортсмен завоевал золото на первенстве мира.

В 2023 году Ксения Задворнова одержала победу на Чемпионате мира по самбо. Соревнования проходили в ноябре в Ереване.

Ранее стало известно, что спортсменка из Казани Софья Дьякова установила новый юношеский рекорд по плаванию на Чемпионате России.

Диана Соловьёва