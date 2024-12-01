В Свердловской области задержали 84 водителя без прав и в состоянии опьянения

Сотрудники Госавтоинспекции за прошедшие сутки задержали 40 водителей без прав на управление транспортом и 44 водителя в состоянии опьянения, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области. Отмечается, что в ходе массовой проверки в поселке Пышма автоинспекторы задержали и переместили на специализированную стоянку автомобиль Lada, у водителя которой зафиксировали опьянение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

По данным ГИБДД, на местную жительницу составили административный протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортом в состоянии опьянения). «В ближайшее время дело передадут мировому судье, который определит наказание. Женщине грозит штраф в размере 30 тыс. руб. и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет»,— пояснили в Госавтоинспекции.

Ранее в Лангепасе (Ханты-Мансийский автономный округ) сотрудники полиции задержали подозреваемого в угоне автомобиля, который нашли в сугробе в нескольких сотнях метров от изначальной стоянки. В отделе полиции выяснилось, что мужчина в состоянии опьянения является находящимся в отпуске сотрудником МО МВД России «Ханты-Мансийский», который приехал в Лангепас навестить родственников.

Василий Алексеев