Пьяный полицейский из ХМАО подозревается в угоне автомобиля

В Лангепасе сотрудники полиции задержали подозреваемого в угоне автомобиля, сообщили в пресс-службе УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО-Югра). Отмечается, что к полицейским обратилась жительница, которая оставила заведенный автомобиль с ключами в замке зажигания и ушла в магазин, однако после покупок «не обнаружила транспортное средство».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По данным УМВД, следственно-оперативная группа обнаружила автомобиль в сугробе в нескольких сотнях метров от места угона. «Внутри находился 43-летний мужчина с явными признаками опьянения, объяснить свой поступок он не смог. Для дальнейшего разбирательства гражданин был доставлен в отдел полиции, где выяснилось, что он является находящимся в отпуске сотрудником МО МВД России "Ханты-Мансийский"»,— пояснили в пресс-службе, отметив, что полицейский приехал навестить родственников.

В УМВД подчеркнули, что материалы для дальнейшей юридической оценки будут переданы в следственные органы. «При подтверждении вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке»,— пояснили в пресс-службе.

Василий Алексеев