В Сочи стартовал ремонт федеральной трассы, поврежденной оползнем

В Сочи начался ремонт участка федеральной трассы Джубга-Сочи, поврежденной оползнем. Работы проводят специалисты управления автомобильных дорог «Черноморье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Первым этапом стало установление свай высотой 11 метров. Планируется забурить около 60 таких единиц. В дальнейшем на объект будет привлечена тяжелая техника для капитального ремонта.

Оползень повредил подпорную стену, дорогу и ливневки рядом с отелем Alean Family Sputnik. Из-за происшествия была изменена схема движения транспорта: в направлении к Адлеру трасса сокращена до двух полос.

Наталья Решетняк