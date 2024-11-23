Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ФК «Урал» обыграл «Аланию» из Владикавказа в 20 туре Первой лиги

Футбольный клуб «Урал» победил владикавказскую «Аланию» в 20 туре Мелбет-Первой лиги. Игра проходила во Владикавказе и закончилась со счетом 0:1 (0:1).

Фото: ФК «Урал»

Фото: ФК «Урал»

На 9 минуте единственный мяч в игре забил нападающий «Урала» Мартин Секулич.

По итогам матча «Урал» остался на третьем месте Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с 36 очками. У «Алании» 18 очков, она находится на 17 строчке ФНЛ.

В прошлом туре «Урал» обыграл красноярский «Енисей». Игра проходила в Екатеринбурге и закончилась со счетом 4:3.

Следующий тур ФНЛ «Урал» проведет в гостях: 1 декабря сыграет с «Чайкой» в селе Песчанокопское (Ростовская область).

Виталий Красиков

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...