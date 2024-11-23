ФК «Урал» обыграл «Аланию» из Владикавказа в 20 туре Первой лиги
Футбольный клуб «Урал» победил владикавказскую «Аланию» в 20 туре Мелбет-Первой лиги. Игра проходила во Владикавказе и закончилась со счетом 0:1 (0:1).
Фото: ФК «Урал»
На 9 минуте единственный мяч в игре забил нападающий «Урала» Мартин Секулич.
По итогам матча «Урал» остался на третьем месте Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с 36 очками. У «Алании» 18 очков, она находится на 17 строчке ФНЛ.
В прошлом туре «Урал» обыграл красноярский «Енисей». Игра проходила в Екатеринбурге и закончилась со счетом 4:3.
Следующий тур ФНЛ «Урал» проведет в гостях: 1 декабря сыграет с «Чайкой» в селе Песчанокопское (Ростовская область).