Самолет Минводы — Сочи экстренно вернулся в аэропорт

Самолет Sukhoi Superjet авиакомпании «Азимут» совершил экстренную посадку в аэропорту Минвод. По данным издания «Известия», рейс Минводы — Сочи вылетел по расписанию, но во время полета произошли «технические неполадки». На борту находились 105 пассажиров, никто не пострадал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Авиакомпания планирует доставить пассажиров рейса резервным самолетом в Сочи.

24 ноября у вылетевшего из Сочи SSJ 100 загорелся двигатель при посадке в турецком аэропорту. Обошлось без пострадавших. СКР возбудил дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). «Азимут» обещал выплатить пассажирам 100 тыс. руб. в счет возмещения потерь. Предварительной причиной жесткой посадки перевозчик назвал непрогнозируемый сдвиг ветра.

Наталья Решетняк