Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Самолет Минводы — Сочи экстренно вернулся в аэропорт

Самолет Sukhoi Superjet авиакомпании «Азимут» совершил экстренную посадку в аэропорту Минвод. По данным издания «Известия», рейс Минводы — Сочи вылетел по расписанию, но во время полета произошли «технические неполадки». На борту находились 105 пассажиров, никто не пострадал.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Авиакомпания планирует доставить пассажиров рейса резервным самолетом в Сочи.

24 ноября у вылетевшего из Сочи SSJ 100 загорелся двигатель при посадке в турецком аэропорту. Обошлось без пострадавших. СКР возбудил дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). «Азимут» обещал выплатить пассажирам 100 тыс. руб. в счет возмещения потерь. Предварительной причиной жесткой посадки перевозчик назвал непрогнозируемый сдвиг ветра.

Наталья Решетняк

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...