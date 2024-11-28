ХК «Автомобилист» победил омский «Авангард» в Екатеринбурге

Хоккейный клуб «Автомобилист» обыграл омский «Авангард» в 29 матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра проходила в Екатеринбурге и закончилась со счетом 4:2 (0:1;2:0;2:1).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Автомобилист» Фото: ХК «Автомобилист»

У «Автомобилиста» шайбы забросили: Стефан Да Коста, Максим Денежкин (дважды), Семен Кизимов. У «Авангарда» дважды отличился Семен Чистяков.

После 29 игр у «Автомобилиста» 41 очко, он остался на втором месте Восточной конференции КХЛ. У «Авангарда» 28 очков, команда осталась на восьмой строчке Восточной конференции.

В предыдущем матче «Автомобилист» обыграл минское «Динамо». Игра проходила в Минске и закончилась со счетом 2:3 ОТ (1:1;1:0;0:1;0:1).

Следующий матч «Автомобилист» проведет дома: 30 ноября сыграет с челябинским «Трактором» в Екатеринбурге.

Виталий Красиков