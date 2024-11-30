После указания генпрокурора мэрия Троицка вернула бизнесмену долг в 3 млн рублей

Администрация Троицка выплатила долг местному бизнесмену в 3 млн руб. после его обращения к генпрокурору РФ Игорю Краснову. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Во время встречи с предпринимателями Челябинской области с генеральным прокурором России 27 ноября один из троицких бизнесменов заявил, что мэрия в течение восьми месяцев не выплачивает ему 3 млн руб. за монтаж объектов уличного освещения. Это привело к финансовым трудностям и усложнении ведения предпринимательской деятельности. Игорь Краснов поручил подчиненным провести проверку. После нее долг перед бизнесменом администрация выплатила.

Виталина Ярховска