Татарстан вошел в топ регионов по количеству молодых ученых

Татарстан вошел в число регионов с наибольшим количеством ученых до 40 лет, согласно рейтингу, представленному первым заместителем председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александром Мажугой. Об этом сообщает газета «Известия».

Отмечается, что рейтинг был составлен на основе анализа региональных мер поддержки молодых ученых, не учитывая федеральные программы. В топ-7 регионов с наибольшим количеством молодых ученых также вошли Брянская, Белгородская, Ростовская, Тамбовская, Тюменская и Томская области, а также Башкортостан.

Кроме того, Татарстан вошел в число лидеров по программам грантовой поддержки исследований, наряду с Краснодарским и Красноярским краями, Башкортостаном, Самарской и Свердловской областями.

Анар Зейналов