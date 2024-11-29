Основатель «Четвертого канала» Игорь Мишин ушел с поста генпродюсера KION

Основатель екатеринбургской телекомпании «Четвертый канал» Игорь Мишин покинул пост генерального продюсера онлайн-кинотеатра Kion по обоюдному согласию сторон в связи с личными обстоятельствами, сообщил он в одной из своих соцсетей. Ранее в его доме прошли обыски.

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Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Игорь Мишин

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Дэ факто я принял решение закончить карьеру в индустрии. Я очень надеюсь, что больше не случится никаких медийных проектов в моей жизни — каналов, студий, платформ, и, прости меня господи, холдингов»,— написал он.

Напомним, 21 ноября в деревне Жуковка Московской области в доме Игоря Мишина прошли обыски. Во время оперативных мероприятий был изъят сверток. Его содержимое отправили на экспертизу.

Игорь Мишин родился в Екатеринбурге. В 1991 году основал в городе телекомпанию «Четвертый канал» и руководил им до 2008 года. Руководил кинокомпанией «Амедиа», телеканалом ТНТ. В 2023 году стал генпродюсером онлайн-кинотеатра KION.

Виталий Красиков