Обвиняемых в теракте подростков отправили под домашний арест

Рыбинский городской суд отправил под домашний арест подростков 14 и 16 лет, которые обвиняются в совершении террористического акта. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

Мера пресечения избрана до 25 января 2025 года. В суде сообщили, что ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение террористического акта) относится к категории особо тяжких и предусматривает «наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет».

«Ъ-Ярославль» сообщал, что подростков задержали сотрудники транспортной полиции и УФСБ. По мнению ведомств, несовершеннолетние совершили поджог аккумуляторного, релейного и электрического шкафов на жд-путях за вознаграждение в 20 тыс. руб. В полиции также сообщают о несостоявшейся попытке поджога вышки сотовой связи.

На видео, размещенном управлением на транспорте МВД РФ по СЗФО, подростки сообщают, что неизвестный написал им в Telegram, скинул геолокацию и сказал поджечь объекты. Несовершеннолетние выполнили указания, сняли поджог на камеру и впоследствии получили деньги.

Алла Чижова