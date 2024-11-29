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В Рыбинске двух подростков подозревают в теракте на железной дороге

В Рыбинске сотрудники транспортной полиции и УФСБ задержали двух подростков, которые подозреваются в поджоге железнодорожного оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СЗФО.

«Установлено, что несовершеннолетние, находясь на перегоне станции "Рыбинск-Пассажирский – Шлюзовая", за денежное вознаграждение в сумме 20 тыс. руб. совершили поджог аккумуляторного, релейного и электрического шкафов»,— рассказали в ведомстве.

В дальнейшем полиция выяснила, что подростки 16 и 14 лет пытались поджечь вышку сотовой связи, но это им не удалось. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 205 УК РФ «Террористический акт». Подростки задержаны.

Алла Чижова

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