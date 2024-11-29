В Сочи за неделю зарегистрировали 199 ДТП

В период с 22 по 28 ноября 2024 года в Сочи выявили 199 ДТП, среди которых девять инцидентов привели к травмам. Об этом сообщает ГАИ курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Основными нарушениями, которые привели к авариям, стали несоблюдение бокового интервала (33 ДТП), неправильный выбор дистанции (28 аварий). Также водители ошибались в очередности проезда (15 происшествий) и условиях движения задним ходом (27 случаев).

Наиболее аварийным днем недели оказался понедельник с 38 зарегистрированными ДТП. В субботу произошло наименьшее количество инцидентов — всего 18.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте произошло ДТП с пострадавшими вблизи аэропорта. Автомобиль «Лада Гранта» разорвало на две части.

Мария Удовик