Депутат Иванов: участнику СВО выплатили 40 тыс. руб. за четыре месяца

Депутат Госдумы Максим Иванов («Единая Россия») рассказал о военнослужащих, которые по ошибке числятся в плену или пропавшими без вести. Из-за проблем с делопроизводством в военных частях они не получают денежные выплаты, уточнил парламентарий.

По словам Максима Иванова, контрактник из Тверской области до конца мая участвовал в военной операции, а в июне попал в госпиталь с ранением. С мая по октябрь военнослужащий получил только 40 тыс. руб. В военно-социальном центре утверждают, что мужчина числится пропавшим без вести, из-за чего выплаты были прекращены.

«Ситуация дошла до абсурда. Летом военнослужащий находился дома в отпуске по ранению. Однажды в дверь постучали. Открывать пошли родители военнослужащего. На пороге оказались сотрудники военкомата, которые с тревожным видом сообщили: "Ваш сын пропал без вести". Бойцу пришлось выйти из соседней комнаты, предъявить себя и внести ряд уточнений»,— написал депутат в Telegram-канале.

Еще один контрактник из Свердловской области не получал выплаты с мая по сентябрь. В военно-социальном центре мужчине рассказали, что по документам он числится как попавший в плен. По словам Максима Иванова, в отношении военнослужащих, о которых он пишет, провели перерасчет, они получили деньги.

Как добавил Максим Иванов, подобные проблемы не являются системными. Ошибки он назвал «косвенным признаком того, что в конкретных военных частях есть серьезные проблемы с делопроизводством».

О мошенничестве с выплатами для контрактников — в материале «Ъ» «Комиссары мертвых душ».