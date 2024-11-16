Комиссары мертвых душ

В Санкт-Петербурге суд арестовал ранее работавшую в военкомате супружескую пару по обвинению в мошенничестве с деньгами, которые причитаются поступившим на службу по контракту. МВД утверждает, что фигуранты причастны к фиктивному трудоустройству граждан в филиалы «Россети Ленэнерго», от лица которых впоследствии заключались липовые договоры об участии ими в спецоперации. Единовременные и ежемесячные выплаты, по версии следствия, обвиняемые присваивали себе. Пока в деле два эпизода, но в полиции полагают, что число таких «мертвых душ» может быть куда больше.

Приморский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу Юрия и Анастасию Сергеевых, которым инкриминируют мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Из ходатайства следует, что в сентябре прошлого года обвиняемые в составе ОПГ решили похитить средства ПАО «Россети Ленэнерго», которые были выделены в рамках социальных льгот и гарантий как материальная помощь заключившим контракт с Минобороны сотрудникам. По оперативным данным, в 2023 году 51-летний Юрий Сергеев, будучи помощником военного комиссара города, совместно с 38-летней женой Анастасией подыскивали граждан, которых в дальнейшем фиктивно трудоустраивали в филиалы энергосбытовой компании — «Кингисеппские электрические сети» и «Новоладожские электрические сети» — через сотрудницу отдела кадров предприятия.

В ГУ МВД России по региону уточнили, что далее от лица «мертвых душ» фигурантами заключались несуществующие контракты о прохождении военной службы и участии в СВО.

В материалах дела говорится, что ежемесячные выплаты в размере 50 тыс. руб., а также единовременную помощь в 500 тыс. руб. злоумышленники якобы присваивали себе.

«Примерный размер ущерба бюджету превысил 1 млн руб… В квартирах и на рабочих местах фигурантов проведена серия обысков. Изъята документация, среди которой трудовые договоры, приказы о выплатах и платежные поручения»,— говорится в сообщении.

По информации объединенной пресс-службы городских судов, следствие установило на данный момент два эпизода: в первом случае речь идет о 850 тыс. руб. а во втором — о 750 тыс. руб. При этом в полицейском главке подчеркнули, что у оперативников «есть основания полагать», что число таким образом трудоустроенных может быть больше.

На слушании по избранию меры пресечения Юрий Сергеев заявил о своей непричастности и выступил против заключения его под стражу. Он пояснил, что сам был участником СВО и не намерен скрываться, но суд эти аргументы не убедили. Следствие указало, что фигурант может оказать давление на свидетелей, а также якобы предпринял попытку спрятаться в больнице на территории Сергиево-Посада в Подмосковье, «имитировав состояние острых болей и общее состояние средней степени тяжести». Как выяснил “Ъ”, обвиняемый занимает должность гендиректора АНО «Центр благоустройства Свято-Троицкой Сергиевой лавры».

При этом, как сообщили “Ъ” источники в правоохранительных органах, ряд свидетелей, включая тех, кто выступал как потенциальный контрактник, прямо указали на Юрия Сергеева как на лицо, совершившее вменяемое ему преступление.

Анастасия Сергеева, в свою очередь, заявила в заседании, что готова сотрудничать со следствием и приняла меры к возмещению ущерба, вместо СИЗО просила домашний арест, но в итоге была заключена под стражу до 11 января 2025 года.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург