Приговор подкрепили запретом

Суд в Ростове изменил приговор по делу бывшего заместителя главы администрации Новочеркасска Елизаветы Жирковой. Ей назначено дополнительное наказание в виде запрета занимать определенные должности на госслужбе. Ранее экс-чиновница была признана виновной в превышении полномочий и приговорена к одному году десяти месяцам колонии-поселения. По версии следствия, она приказала подчиненным подготовить постановление главы администрации города о предоставлении своей знакомой безвозмездно земельного участка стоимостью 1,8 млн руб.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новочеркасска Фото: пресс-служба администрации Новочеркасска

Ростовский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело бывшего заместителя главы администрации Новочеркасска Елизаветы Жирковой, осужденной за превышение полномочий.

«Елизавете Жирковой назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать в течение двух лет после освобождения должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций»,— сообщила пресс-служба суда.

Приговор первой инстанции обжаловали и сторона обвинения, и сторона защиты, отметили в суде. Подробное содержание жалоб станет известно после публикации апелляционного определения.

Елизавета Жиркова была осуждена Новочеркасским городским судом Ростовской области в августе этого года. После оглашения приговора экс-чиновница, находившаяся ранее под подпиской о невыезде, была взята под стражу в зале суда.

По версии следствия, в октябре 2021 года Елизавета Жиркова дала подчиненным указание подготовить постановление главы администрации города о предоставлении своей знакомой безвозмездно земельного участка стоимостью 1,8 млн руб. Как сказано в материалах дела, документ впоследствии был подписан главой города, который не знал о преступных действиях своей подчиненной.

Елизавета Жиркова не признала вину. Ее защита настаивала, что получившая участок гражданка предоставила необходимые документы и оснований для отказа ей у администрации не было. Однако позже выяснилось, что один из документов был подложным. Получательницу участка осудили за мошенничество. Она и дала показания против Жирковой.

Дело Елизаветы Жирковой слушалось дважды. Первый раз оно было рассмотрено Новочеркасским городским судом в феврале текущего года. Тогда ей было назначено два года колонии-поселения. Стороны обжаловали решение суда, и Ростовский областной суд вернул дело на пересмотр из-за того, что первая инстанция не обратила должного внимания на доводы защиты. Повторное рассмотрение дела шло с мая этого года.

Решение Ростовского областного суда может быть обжаловано сторонами в кассационном порядке.

Кристина Федичкина