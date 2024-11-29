В шести городах Челябинской области продлили режим НМУ

В Челябинске, Коркино, Златоусте, Карабаше, Сатке и Магнитогорске продлили режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) первой степени опасности. Информацию опубликовал Челябинский гидрометцентр.

В Златоусте, Карабаше и Сатке режим НМУ будет действовать до 14:00 30 ноября. В Магнитогорске — до 1 декабря. В Челябинске и Коркино режим НМУ продлили до 19:00 2 декабря.

Во время неблагоприятных метеоусловий из-за скопления загрязняющих веществ в приземном слое предприятия региона должны снизить выбросы на 15-20%. По информации регионального министерства экологии, сейчас челябинские ТЭЦ работают на минимально необходимом количестве оборудования. На «Мечел-Коксе» производительность коксовых батарей сократили до 55% от мощности, дополнительно снижено производство по коксовому цеху №1. На заводе «Минплита» снижен расход электродов на 50%, запрещена погрузка золы в бункеры, остановлены газопылеулавливающие сооружения для выполнения профилактических работ.

Безветренная погода наблюдается, помимо Челябинской области, в ряде городов Свердловской, Новосибирской, Кемеровской, Самарской областей, Республики Башкортостан и Алтайского края.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», режим НМУ продолжается в регионе с 17:00 25 ноября. На данный момент он снят в Аше.

Виталина Ярховска